14.01.2021, 19:36

Во время трагического пожара злоумышленники обокрали полицейскую машину

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Pilt on illustratiivne.
Pilt on illustratiivne.Foto: Kenno Soo

12 января в доме попечения в деревне Аа (волость Люганузе, Ида-Вирумаа) произошел пожар. В то время, пока оперативные службы боролись за жизни людей, злоумышленники обокрали полицейскую машину.

Спасатели, врачи и полицейские делали всё, чтобы спасти жизни людей. К сожалению, в пожаре погибли три человека. Из здания были выведены в общей сложности 44 жителя дома, многие из которых испытывают трудности с передвижением.

Пока оперативные службы боролись за жизни людей, кто-то обокрал припаркованную возле места происшествия полицейскую машину. С нее сняли проблесковый маячок.

Йыхвиское отделение полиции просит людей, которые 12 января во время пожара в доме попечения в деревне Аа стали свидетелями кражи проблескового маячка с полицейской машины или знают что-либо об этом, связаться со старшим участковым Кохтла-Ярве Софией Сарап, написав на адрес электиронной почты sofia.sarap@politsei.ee или позвонив по телефону 5346 8034.

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