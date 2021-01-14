Во время трагического пожара злоумышленники обокрали полицейскую машину

12 января в доме попечения в деревне Аа (волость Люганузе, Ида-Вирумаа) произошел пожар. В то время, пока оперативные службы боролись за жизни людей, злоумышленники обокрали полицейскую машину.
Спасатели, врачи и полицейские делали всё, чтобы спасти жизни людей. К сожалению, в пожаре погибли три человека. Из здания были выведены в общей сложности 44 жителя дома, многие из которых испытывают трудности с передвижением.
Пока оперативные службы боролись за жизни людей, кто-то обокрал припаркованную возле места происшествия полицейскую машину. С нее сняли проблесковый маячок.
Йыхвиское отделение полиции просит людей, которые 12 января во время пожара в доме попечения в деревне Аа стали свидетелями кражи проблескового маячка с полицейской машины или знают что-либо об этом, связаться со старшим участковым Кохтла-Ярве Софией Сарап, написав на адрес электиронной почты sofia.sarap@politsei.ee или позвонив по телефону 5346 8034.
Попова назвала простой способ моментально «убить» коронавирус
Избавляемся от запотевания стёкол в авто: ну очень простой способ
Кому не грозит тяжелая форма COVID-19, рассказал вирусолог
Дом Михаила Горбачева в Германии: как он выглядит