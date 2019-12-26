Во время праздников при пожаре погибла пожилая женщина, а полиция задержала 60 нетрезвых водителей
Спасатели сообщили, что во время рождественских праздников при пожаре погибла пожилая женщина.
Спасатели сообщили, что во время рождественских праздников при пожаре погибла пожилая женщина.
24 декабря в квартире на втором этаже жилого дома в Пыльва произошел пожар, в результате которого погибла пожилая женщина, рассказал ERR ответственный дежурный Спасательного департамента и добавил, что в квартире погибшей не было ни дымового датчика, ни датчика угарного газа, передает rus.err.ee.
Также, по его словам, 24 декабря произошло еще одно трагическое событие, когда в квартире слишком рано закрыли заслонку в печи, из-за чего угарным газом отравились двое взрослых и двое детей, которые были доставлены в больницу.
Пыльд отметил, что по сравнению с прошлым годом в эти праздничные дни было больше вызовов спасателей — в период с 23 по 25 декабря Спасательный департамент получил 214 вызовов, 55 из которых были связаны с восгараниями.
"Спасательный департамент призывает всех проверить наличие в квартирах и домах датчиков дыма, которые должны быть чистыми и находиться в нормальном рабочем состоянии. Это же касается и датчиков дыма, которые единственные могут обнаружить угарный газ", — сказал Пыльд.
По словам ведущего сотрудника Департамента полиции и погранохраны Тоомаса Мальва, в праздничные дни полиция задержала 60 нетрезвых водителей, но это, к счастью, не привело к серьезным дорожным происшествиям.
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