Во время праздников при пожаре погибла пожилая женщина, а полиция задержала 60 нетрезвых водителей

24 декабря в квартире на втором этаже жилого дома в Пыльва произошел пожар, в результате которого погибла пожилая женщина, рассказал ERR ответственный дежурный Спасательного департамента и добавил, что в квартире погибшей не было ни дымового датчика, ни датчика угарного газа, передает rus.err.ee.

Также, по его словам, 24 декабря произошло еще одно трагическое событие, когда в квартире слишком рано закрыли заслонку в печи, из-за чего угарным газом отравились двое взрослых и двое детей, которые были доставлены в больницу.

Пыльд отметил, что по сравнению с прошлым годом в эти праздничные дни было больше вызовов спасателей — в период с 23 по 25 декабря Спасательный департамент получил 214 вызовов, 55 из которых были связаны с восгараниями.

"Спасательный департамент призывает всех проверить наличие в квартирах и домах датчиков дыма, которые должны быть чистыми и находиться в нормальном рабочем состоянии. Это же касается и датчиков дыма, которые единственные могут обнаружить угарный газ", — сказал Пыльд.

По словам ведущего сотрудника Департамента полиции и погранохраны Тоомаса Мальва, в праздничные дни полиция задержала 60 нетрезвых водителей, но это, к счастью, не привело к серьезным дорожным происшествиям.