Во время чрезвычайного положения хакеры получили доступ к серверам эстонских больниц

Так например сервер одного небольшого центра семейных врачей в Выру в начале апреля заразили вирусом-вымогателем. Хакеры получили доступ к клиентской базе данных, зашифровали данные и стали требовать деньги за их расшифровку.

Согласно данным Департамента государственной инфосистемы (RIA), центру семейных враче все же удалось найти резервную копию и восстановить данные, не заплатив вымогателям ни цента.

Также из-за слабого места в портале для пациентов был скомпроментирован сервер Ида-Таллиннской центральной больницы, вследствие чего разработчикам пришлось временно закрыть портал, чтобы устранить брешь в безопасности.

По данным RIA, ни в одном из случаев эстонские медицинские учреждения не были сознательной целью хакеров.

В апреле также произошло много DDoS атак, которые реально повлияли на доступность э-услуг в Эстонии. Например, 4 апреля была нарушена работа дигитальных рецептов.

Начиная с 18 апреля подобные атаки поступали на следующие порталы э-услуг: eesti.ee, id.ee, emta.ee, elron.ee и elisa.ee.

RIA также получал сообщения об атаках на онлайн-дневник eKool.eu и идентификационные услуги SK ID Solutions.

22 была нарушена работа домашней страницы банка Luminor из-за DDoS атаки на одного предоставителя слуг из Литвы.