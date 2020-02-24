24.02.2020, 19:56

Во Вьетнаме во время прогулки по пляжу умер гражданин Эстонии


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Во Вьетнаме во время прогулки по пляжу умер гражданин Эстонии
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Издание из Таиланда Baomoi.com сообщает, что вблизи города Фантхьет скончался мужчина из Эстонии, который прогуливался по пляжу. Причина смерти пока неизвестна.

Baomoi.com пишет, что 69-летний мужчина гулял по пляжу, когда ему внезапно стало плохо. Его обнаружили сотрудники близлежащего курорта, оказавшие ему первую помощь и вызвавшие скорую. Однако прибывшие на место медики мало что могли сделать — мужчина умер через минуту после падения.

Согласно информации, мужчина был туристом, а не проживавшем в Таиланде эстоноземельцем. Согласно данным Baomoi.com, мужчина должен был вернуться в Эстонию в начале марта.

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