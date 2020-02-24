Во Вьетнаме во время прогулки по пляжу умер гражданин Эстонии

Baomoi.com пишет, что 69-летний мужчина гулял по пляжу, когда ему внезапно стало плохо. Его обнаружили сотрудники близлежащего курорта, оказавшие ему первую помощь и вызвавшие скорую. Однако прибывшие на место медики мало что могли сделать — мужчина умер через минуту после падения.

Согласно информации, мужчина был туристом, а не проживавшем в Таиланде эстоноземельцем. Согласно данным Baomoi.com, мужчина должен был вернуться в Эстонию в начале марта.