Во Вьетнаме во время прогулки по пляжу умер гражданин Эстонии
Издание из Таиланда Baomoi.com сообщает, что вблизи города Фантхьет скончался мужчина из Эстонии, который прогуливался по пляжу. Причина смерти пока неизвестна.
Издание из Таиланда Baomoi.com сообщает, что вблизи города Фантхьет скончался мужчина из Эстонии, который прогуливался по пляжу. Причина смерти пока неизвестна.
Baomoi.com пишет, что 69-летний мужчина гулял по пляжу, когда ему внезапно стало плохо. Его обнаружили сотрудники близлежащего курорта, оказавшие ему первую помощь и вызвавшие скорую. Однако прибывшие на место медики мало что могли сделать — мужчина умер через минуту после падения.
Согласно информации, мужчина был туристом, а не проживавшем в Таиланде эстоноземельцем. Согласно данным Baomoi.com, мужчина должен был вернуться в Эстонию в начале марта.
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