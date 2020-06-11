Во дворе дома лихулаского стрелка все изрешечено пулями. Преследовавшего его мотоциклиста он добил контрольными выстрелами в голову

Двор хутора убившего двух человек близ Лихула Микка Таррасте посреди глухого леса в Тууди изрешечен пулями. Во дворе мало тех мест, куда не стреляли бы по мишени. Точно неизвестно, когда пули попали в находящиеся во дворе вещи, но мы знаем, что в субботу Таррасте взял оружие, поехал в сторону Лихула и позднее выстрелил в преследовавшего его мотоциклиста. Затем он проверил, подает ли он признаки жизни, и неоднократно выстрелил снова.

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Местные жители в Лихула говорят, что стрельбу было слышно и за день до ночной кровавой бани в субботу. Тогда ее списали на охотников. Микка Таррасте с прежними выстрелами не связали. Его описывают как порядочного и сравнительно неприметного.

Но дом Таррасте в Тууди говорит о другом.

Во дворе хутора следы стрельбы в прямом смысле слова на каждом шагу. Посреди двора кострище, которое закрывает большой кусок фанеры, и на ее поверхности, как будто на мишени, дырка за дыркой. В костер брошены коробки фирмы боеприпасов Sellier & Bellot с уточняющей надписью "Rimfire Ammunition" — патроны кольцевого воспламенения. Рядом с ними валяется множество пустых пластиковых кассет на 50 патронов.

Tühjad laskemoonakarbid Kopli talus Foto: Andres Putting

В шаге от костра вторая горевшая куча, где валяются изрешеченные пулями ведра. На плитняковой ограде высотой по колено и вокруг нее следы от когда-то поставленных в ряд винных бутылок. Только следы, поскольку от них остались только по-прежнему лежащие на ограде донышки, горлышки и разлетевшиеся осколки стекла. Во дворе в кучах и пуках травы еще скрываются пластина для печи и купол для гриля с десятками дырок. При ближайшем рассмотрении становится ясно, что весь двор Таррасте напоминает тир.

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Поздно вечером в субботу Микк Таррасте убил двух человек. Члена Кайтселийта, отца и мотоциклиста Виргота Рягастика и аптекаря Юлле Хейнвер. Ранены были супруг и двое внуков Хейнвер.

Убийствам предшествовало повреждение автомобилей на территории Olerex в Лихула. Синий внедорожник Subaru Таррасте проехал с шоссе к заправке через ограждения, через газон и вскользь задел столб с ценами на бензин. Некий местный житель говорит, что именно бетонный край столба с ценами был местом, о которое Таррасте разодрал переднее колесо своей машины.