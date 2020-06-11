Во дворе дома лихулаского стрелка все изрешечено пулями. Преследовавшего его мотоциклиста он добил контрольными выстрелами в голову(5)
Картина как с поля брани. Во дворе дома Микка Таррасте почти все изрешечено пулями, пишет Eesti Päevaleht.
Картина как с поля брани. Во дворе дома Микка Таррасте почти все изрешечено пулями, пишет Eesti Päevaleht.
Двор хутора убившего двух человек близ Лихула Микка Таррасте посреди глухого леса в Тууди изрешечен пулями. Во дворе мало тех мест, куда не стреляли бы по мишени. Точно неизвестно, когда пули попали в находящиеся во дворе вещи, но мы знаем, что в субботу Таррасте взял оружие, поехал в сторону Лихула и позднее выстрелил в преследовавшего его мотоциклиста. Затем он проверил, подает ли он признаки жизни, и неоднократно выстрелил снова.
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Местные жители в Лихула говорят, что стрельбу было слышно и за день до ночной кровавой бани в субботу. Тогда ее списали на охотников. Микка Таррасте с прежними выстрелами не связали. Его описывают как порядочного и сравнительно неприметного.
Но дом Таррасте в Тууди говорит о другом.
Во дворе хутора следы стрельбы в прямом смысле слова на каждом шагу. Посреди двора кострище, которое закрывает большой кусок фанеры, и на ее поверхности, как будто на мишени, дырка за дыркой. В костер брошены коробки фирмы боеприпасов Sellier & Bellot с уточняющей надписью "Rimfire Ammunition" — патроны кольцевого воспламенения. Рядом с ними валяется множество пустых пластиковых кассет на 50 патронов.
В шаге от костра вторая горевшая куча, где валяются изрешеченные пулями ведра. На плитняковой ограде высотой по колено и вокруг нее следы от когда-то поставленных в ряд винных бутылок. Только следы, поскольку от них остались только по-прежнему лежащие на ограде донышки, горлышки и разлетевшиеся осколки стекла. Во дворе в кучах и пуках травы еще скрываются пластина для печи и купол для гриля с десятками дырок. При ближайшем рассмотрении становится ясно, что весь двор Таррасте напоминает тир.
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Поздно вечером в субботу Микк Таррасте убил двух человек. Члена Кайтселийта, отца и мотоциклиста Виргота Рягастика и аптекаря Юлле Хейнвер. Ранены были супруг и двое внуков Хейнвер.
Убийствам предшествовало повреждение автомобилей на территории Olerex в Лихула. Синий внедорожник Subaru Таррасте проехал с шоссе к заправке через ограждения, через газон и вскользь задел столб с ценами на бензин. Некий местный житель говорит, что именно бетонный край столба с ценами был местом, о которое Таррасте разодрал переднее колесо своей машины.
Затем Таррасте врезался в автомобили и неоднократно в здание магазина на заправке, пока по кругу выехал с территории на проезжую часть.
Виргот Рягастик стал преследовать его на мотоцикле. Именно он сообщил в Центр тревоги о ДТП, а также написал своим друзьям, что преследует пьяного водителя. Рягастик и Таррасте доехали до перекрестка, откуда слева остается Лихула, справа длинная и прямая гравийная дорога и по ней примерно в шести километрах дом Таррасте. Таррасте повернул машину к дому, успел проехать на ней меньше километра и закончил в кювете. Рягастик на мотоцикле по-прежнему ехал за ним.
Таррасте открыл дверь Subaru, и сразу же в окрестностях было слышно несколько выстрелов. Он стрелял в приехавшего на мотоцикле Рягастика.
Таррасте было недостаточно того, что он попал в Рягастика, он продолжил. Он подошел к мотоциклисту проверить, потянулся поближе и снова неоднократно выстрелил Рягастику в голову.
У стрельбы и контрольных выстрелов были свидетели, потому что в тот момент на перекрестке стоял еще один автомобиль. Находившийся там человек позвонил по номеру экстренной помощи и сообщил, что в Лихула стреляют. По словам находившихся поблизости, Таррасте открыл огонь и по машине очевидцев и попал ей в радиатор. Внедорожник дал задний ход, развернулся и помчался в сторону Лихула.
Примерно полчаса спустя и на 800 метров ближе к своему загородному дому Таррасте снова открыл огонь по едущему навстречу автомобилю "Жигули". В машину попали десятки пуль, и из находившихся в ней бабушки и дедушки и троих внуков были ранены три человека. 61-летняя бабушка Юлле Хейнвер умерла, и двое внуков, трех- и пятилетний, тяжело пострадали.
Все подробности стрельбы в Лихула читайте ЗДЕСЬ.
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