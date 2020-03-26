Внимательный житель помог пресечь угон автомобиля

"Житель Хаапсалу сообщил на номер 112 о подозрительной компании у припаркованного у дома автомобиля. Полиция отреагировала на сообщение, на месте происшествия в нескольких метрах от парковочного места был обнаружен автомобиль с открытыми дверьми. Хотя лица, пытавшиеся угнать автомобиль, скрылись, звонок небезразличного человека помог предотвратить угон. Большое спасибо за звонок на номер Центра тревоги 112", – сказал ведущий следователь Хаапсалуского отделения полиции Велло Палмитс.

Палмитс добавил, что владельцы автомобилей сами могут сделать многое для защиты своего имущества. "В данном случае машина не была закрыта, что значительно упрощает ситуацию для людей с недобрыми намерениями. Также нельзя забывать ключ в автомобиле", – сказал полицейский. "Двери автомобиля должны быть закрыты, надо активировать сигнализацию и хранить ключи в надежном месте".

Для выяснения обстоятельств происшествия начато уголовное делопроизводство. Людей, имеющих информацию о лицах, которые могут быть причастны к происшествию, просим связаться с полицией по адресу laane.vihje@politsei.ee.