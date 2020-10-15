Внимательный человек помог полиции задержать пьяного водителя грузовика

Вчера примерно в 12.30 в Пярну один водитель сообщил полицейскому патрулю, что недавно на перекрестке с Таллиннским шоссе он видел грузовой автомобиль с вызвавшим подозрение стилем езды и за рулем которого может пьяный. Патруль выехал на поиски этого грузовика и задержал транспортное средство на шоссе Пярну-Лихула.

Полицейские проверили состояние управлявшего грузовиком 66-летнего мужчины, обнаружили опьянение и задержали его в качестве подозреваемого. В отношении его было начато уголовное делопроизводство и сегодня ему было назначено наказание – 10 месяцев условного тюремного заключения, которые придется отбыть реально, если в течение двухлетнего испытательного срока он заведомо совершит новое преступление. В качестве дополнительного наказания водителя лишили права на управление автомобиля сроком на три месяца.

Лейтенант полиции патрульной службы Пярнуского отделения полиции благодарит человека, который сообщил полиции о своих подозрениях: "Большое спасибо ему, благодаря быстро переданной информации нам удалось оперативно задержать опасного водителя".

В этом году полиция задержала 5347 нетрезвых водителей, из них 2221 в уголовно наказуемом опьянении, в том числе 239 в наркотическом опьянении. За тот же период 2019 года полицией было задержано 5647 нетрезвых водителей, в уголовно наказуемом опьянении было 2125 человек, в том числе 193 – в наркоопьянении.

С участием грузовых автомобилей произошло 84 ДТП, в которых погибло 10 человек, пострадали 109 человек. В прошлом году за тот же период с участием грузового транспорта было 150 ДТП, погибли 14 человек и пострадали 214 человек.