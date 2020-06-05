ВНИМАНИЕ! В Маарду пропала 53-летняя Наталья. Полиция просит помощи

Женщина покинула свою расположенную в Маарду дачу и до сих пор не вернулась.

Продолжавшиеся всю ночь поиски результатов не были.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о Наталье или видел ее, незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.