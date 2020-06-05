05.06.2020, 07:55
ВНИМАНИЕ! В Маарду пропала 53-летняя Наталья. Полиция просит помощи
Вчера вечером поступило сообщение о том, что на улице Нурга в Маарду пропала 53-летняя Наталья.
Вчера вечером поступило сообщение о том, что на улице Нурга в Маарду пропала 53-летняя Наталья.
Женщина покинула свою расположенную в Маарду дачу и до сих пор не вернулась.
Продолжавшиеся всю ночь поиски результатов не были.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о Наталье или видел ее, незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.
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