ВНИМАНИЕ! В Маарду пропала 53-летняя Наталья. Полиция просит помощи

Вчера вечером поступило сообщение о том, что на улице Нурга в Маарду пропала 53-летняя Наталья.
Женщина покинула свою расположенную в Маарду дачу и до сих пор не вернулась.
Рост Натальи около 160 см, телосложение среднее, волосы каштановые до плеч, глаза зеленые. При ходьбе немного склонятся вперед. Была одета в длинную черную куртку и черную обувь на каблуке. По состоянию здоровья женщина нуждается в помощи.
Продолжавшиеся всю ночь поиски результатов не дали.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о Наталье или видел ее, незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.
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