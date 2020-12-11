Внимание! С субботы запрещается выход на прибрежный морской лед в Западной Эстонии

"Хотя в последние дни температура воздуха уже зимняя и в прибрежных районах на море и на внутренних водоемах уже есть местами ледяной покров, лед еще недостаточно крепок, чтобы выдержать вес человек, не говоря о транспортном средстве, — сказал руководитель Хаапсалуского отделения полиции Андрей Таратухин. — Поэтому для обеспечения безопасности людей выход на прибрежный лед с завтрашнего дня запрещен".

Таратухин сказал, что хотя, например, в Хаапсалу у Тагалахе и в заливе Вяйке Вийк уже есть тонкий слой льда, ни один водоем еще не успел покрыться ледяным покровом равномерной толщины.

"Уже в нескольких метрах от берега человек может провалиться сквозь лед. Выходить не лед небезопасно, пока толщина льда не будет 7-10 см. Сейчас же лед еще очень тонкий", — добавил Андрей Таратухин.

Полиция также призывает людей воздерживаться от выхода на лед внутренних водоемов. В случае, если кому-то потребуется помощь, просим незамедлительно позвонить на номер 112.