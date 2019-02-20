Внимание, опять мошенники! Русскоговорящим людям предлагается участвовать "в торговых платформах обмена валюты"

В результате легковерные люди переводят свои собственные средства на счета, контролируемые мошенниками, не получая обещанной прибыли. ”Торговля” обычно происходит через брокера/маклера, который также контролирует счета торговых платформ людей и пакеты виртуальных денег. На сегодняшний день в криминальном бюро Пыхьяской префектуры находится в производстве 10 уголовных дел, в которых жертвы перечислили мошенникам средства на общую сумму в 600 000 евро. Расследование этих видов преступлений требует большой затраты времени, поскольку важные улики находятся в зарубежных странах, и часто в странах, которые не входят в ЕС, с которыми отсутствуют соглашения о сотрудничестве, поэтому возвращение потерянных денег очень затруднительно, а иногда и невозможно.

Рекомендуем всем интернет-пользователям, которые намерены связать свою деятельность с трейдингом, инвестированием, лотерейными розыгрышами или так называемыми интернет-платформами, в первую очередь проверить информацию о данных платформах. Зачастую, поискав информацию в Google об этих веб-страницах, можно найти предупреждающую информацию о том, что вы имеете дело с мошенниками. Также следует обратить внимание на наличие лицензий для осуществления брокерской деятельности. На веб-сайте Финансовой комиссии содержится список поставщиков финансовых услуг (https://www.fi.ee/en/hoiatusteated), которые не имеют разрешения на предоставление финансовых услуг в Эстонии.