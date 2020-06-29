Внимание! Мошенники создали поддельное приложение для покупок в Maxima

”Мобильное приложение Maxima, работающее в операционных системах Android и iOS, которое можно использовать в качестве пульта для покупок во всех 84 эстонских магазинах Maxima, оказалось невероятно популярным — меньше, чем за две недели, его скачали более 30 000 раз, — рассказала руководитель отдела маркетинга и связи с общественностью MAXIMA Eesti Янне Лайк. — Это показывает, что эстонские покупатели с чрезвычайным энтузиазмом отнеслись к возможности использовать для похода за покупками собственный телефон”.

Янне Лайк напомнила, что при скачивании приложения в магазине Google Play важно обратить внимание, чтобы его разработчиком была указана именно компания Maxima Eesti.

”На прошлой неделе мы обнаружили, что в магазине приложений Google Play также доступно мобильное приложение, которое выглядит и называется аналогично приложению Maxima. Оно не имеет никакого отношения Maxima и не может использоваться в качестве мобильного пульта для покупок. Следует воздерживаться от скачивания этого приложения. Как только нам стало известно о существовании поддельного приложения, мы незамедлительно уведомили об этом магазин Google Play”, — подчеркнула Янне Лайк.

Как пишет rus.delfi.lv, мошенники используют дизайн, идентичный дизайну оригинального приложения Maxima, однако отличается название и производитель.

В Латвии оригинальное приложение должно называться Maxima, его производитель — Maxima Latvija. Поддельное приложение называется Maxima Latvija, а производителем указан VD studio.

Maxima Latvija допускает, что приложение-подделка создано с целью сбора данных пользователей.

Мобильное приложение Maxima позволяет сканировать штрих-коды товаров и оплачивать покупки в кассе самообслуживания или в обычной кассе в любом из магазинов сети Maxima в Эстонии. Покупатель также может оплатить покупки добавленной в приложение банковской карточкой или через банковский терминал на кассе. Мобильное приложение Maxima доступно на эстонском, русском и английском языках.

В розничную сеть MAXIMA Eesti входят 84 магазина, из которых 58 — это магазины шаговой доступности Maxima X, 21 — супермаркеты Maxima XX, 3 гипермаркета Maxima XXX и 2 минимаркета Maxima Express, а также онлайн-магазин Maxima, работающий под торговой маркой Barbora.