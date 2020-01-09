09.01.2020, 13:50

Внимание! Мошенники рассылают письма от имени Swedbank


EST 9
Night-2
Foto: Ilmar Saabas

В интернете распространяются письма от мошенников, отправителем которых указывается якобы Swedbank. Банк просит всех соблюдать крайнюю осмотрительность и не кликать на подозрительные ссылки. Кроме того, ни в коем случае нельзя вводить данные своих карточек и пароли.

Важно всегда проверять, действительно ли полученное вами письмо было отправлено с адреса э-почты, принадлежащего Swedbank. Для эстонских клиентов это всегда адрес, оканчивающийся на @swedbank.ee. Если адрес отличается от вышеуказанного, то письмо было отправлено не Swedbank! Если адрес совпадает с адресом банка, но письмо кажется подозрительным, наведите курсор на адрес и сможете увидеть, с какого адреса на самом деле было отправлено письмо.

При посещении страницы банка Swedbank, работающей для жителей Эстонии, следует также обязательно удостовериться в том, что адрес, указанный в адресной строке веб-браузера, — это адрес www.swedbank.ee.

Читайте также: