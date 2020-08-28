ВНИМАНИЕ! Кибермошенники обманули жительницу Таллинна на 60 000 евро

27 августа полиция начала производство по факту того, что как минимум с 1 августа маклеры трейдерской платформы maximatrade.net посредством телефонного и интернет-общения создали у 60-летней жительницы Хаабрести ложное представление о действительном положении дел. Мошенники предложили женщине поторговать на платформе и получить прибыль, для чего ей нужно было предоставить удаленный доступ через программу TeamViewer.

Получив доступ, мошенники через криптоплатежные сервисы Mercuryo-M и N.exchange совершили с банковского счета женщины переводов сумму 58 373,95 евро. Мошенники говорили женщине, что переводят деньги с целью дальнейшей инвестиции на платформе и постоянно под различные предлогами требовали дополнительные платежи. На самом же деле деньги с платформы не возможно.

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