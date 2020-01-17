Внедорожник Сил обороны вылетел в кювет и перевернулся на крышу: двое в больнице

В 12:25 на 5 км шоссе Яалалыпе-Рава теэ в волости Ярва 20-летний мужчина на принадлежащем Силам обороны внедорожнике Mercedes-Benz GD 250 при совершении поворота направо съехал с дороги, в результате чего транспортное средство перевернулось на крышу.

В результате аварии пострадали два пассажира: 20-летний и 19-летний мужчины. Первого медики доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, второго — в Ракверескую больницу.