17.01.2020, 09:25
Внедорожник Сил обороны вылетел в кювет и перевернулся на крышу: двое в больнице
Вчера в Ярвамаа в аварию попал автомобиль Сил обороны Эстонии.
Вчера в Ярвамаа в аварию попал автомобиль Сил обороны Эстонии.
В 12:25 на 5 км шоссе Яалалыпе-Рава теэ в волости Ярва 20-летний мужчина на принадлежащем Силам обороны внедорожнике Mercedes-Benz GD 250 при совершении поворота направо съехал с дороги, в результате чего транспортное средство перевернулось на крышу.
В результате аварии пострадали два пассажира: 20-летний и 19-летний мужчины. Первого медики доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, второго — в Ракверескую больницу.
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