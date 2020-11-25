Внедорожник попал в ДТП на скользкой дороге. В машине находилась семья с ребенком
Сегодня около 7:30 на шоссе Йыхви-Тарту-Валга в Одивере автомобиль Kia Sorento из-за скользкой дороги съехал в кювет и перевернулся на крышу.
Сегодня около 7:30 на шоссе Йыхви-Тарту-Валга в Одивере автомобиль Kia Sorento из-за скользкой дороги съехал в кювет и перевернулся на крышу.
Находившаяся в машине женщина пострадала. Помимо нее скорая помощь взяла с собой мужчину и ребенка, потому что семья направлялась с ребенком в Тарту на плановую операцию.
По уточненным данным, Kia на прямом участке дороги съехала с дороги направо, перевернулась на через крышу и встала обратно на колеса. У сидевшей рядом с водителем женщины была травмирована рука, водитель и находившийся сзади в детском кресле ребенок не пострадали.
Находившиеся в машине использовали снаряжение безопасности в соответствии с требованиями, и на автомобиле была соответствующая требованиями шипованная резина. Асфальтовое покрытие проезжей части было скользким, и по прибытии патруля работал солеразбрасыватель.
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