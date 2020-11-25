Внедорожник попал в ДТП на скользкой дороге. В машине находилась семья с ребенком

Находившаяся в машине женщина пострадала. Помимо нее скорая помощь взяла с собой мужчину и ребенка, потому что семья направлялась с ребенком в Тарту на плановую операцию.

По уточненным данным, Kia на прямом участке дороги съехала с дороги направо, перевернулась на через крышу и встала обратно на колеса. У сидевшей рядом с водителем женщины была травмирована рука, водитель и находившийся сзади в детском кресле ребенок не пострадали.

Находившиеся в машине использовали снаряжение безопасности в соответствии с требованиями, и на автомобиле была соответствующая требованиями шипованная резина. Асфальтовое покрытие проезжей части было скользким, и по прибытии патруля работал солеразбрасыватель.