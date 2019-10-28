Внедорожник наехал на пешеходном переходе на двоих детей, полиция ищет свидетелей

Сотрудник местного отделения полиции Хегерт Хейл пояснил, что водитель после ДТП вышел из машины и поговорил с детьми.

"Поскольку мальчики, на первый взгляд, травм не получили, водитель поехал дальше, а школьники отправились на уроки", - сообщил Хейл.

В школе они также были осмотрены школьным врачом, но, к счастью, повреждений не обнаружили. Школа сообщила о произошедшем родителям.

Для того, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия, полиция просит водителя связаться с ней при первой возможности.

Всех свидетелей происшествия просят также позвонить по телефону 112 или 524 2761.