Внедорожник наехал на пешеходном переходе на двоих детей, полиция ищет свидетелей
Сегодня утром, около 9 часов, в Вильянди серый внедорожник BMW недалеко от Кесклиннаской школы задел на пешеходном переходе двоих детей.
Сегодня утром, около 9 часов, в Вильянди серый внедорожник BMW недалеко от Кесклиннаской школы задел на пешеходном переходе двоих детей.
Сотрудник местного отделения полиции Хегерт Хейл пояснил, что водитель после ДТП вышел из машины и поговорил с детьми.
"Поскольку мальчики, на первый взгляд, травм не получили, водитель поехал дальше, а школьники отправились на уроки", - сообщил Хейл.
В школе они также были осмотрены школьным врачом, но, к счастью, повреждений не обнаружили. Школа сообщила о произошедшем родителям.
Для того, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия, полиция просит водителя связаться с ней при первой возможности.
Всех свидетелей происшествия просят также позвонить по телефону 112 или 524 2761.
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