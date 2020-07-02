Влюбленная женщина перевела интернет-мошенникам почти 60 000 евро

Женщина средних лет в течение пяти месяцев интернет-мошенникам обще сложностью почти 60 000 евро. Она считала, что помогает иностранному возлюбленному, у которого возникли денежные сложности.
30 июня в Таллинне было заведено уголовное дело по инциденту, входе которого с февраля по июнь этого года у 47-летней женщины интернет-мошенники выманили 59 802 евро.
Полиция сообщила Delfi, что пострадавшая сказала на допросе, что на платформе для общения завела знакомство с мужчиной, который начал ей рассказывать, что живет за границей, попал в беду и ему под разными предлогами необходимы деньги в долг, который он обещал потом вернуть.
В течение пяти месяцев женщина делала ему денежные переводы, а суммы только росли. Точные детали выясняются.
Что касается подобных мошеннических схем, то за ними обычно стоит не один человек, а группа людей. При этом с жертвой они общаются поочередно.
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