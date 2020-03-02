02.03.2020, 18:50

Власти Эстонии выслали из страны буйного гражданина Украины

 (41)
EST 4
Pilt on illustreeriv.
Pilt on illustreeriv.Foto: Anni Õnneleid

Сотрудники Департамента полиции и погранохраны столкнулись в субботу на границе с агрессивно ведущим себя гражданином Украины.

Как сообщила Пыхьяская префектура, 29 февраля в ходе пограничного контроля сотрудникам правоохранительных органов пришлось усмирять буйного гражданина Украины, который повел себя агрессивно в отношении представителей власти, мешал своим соотечественникам, при задержании оказал сопротивление и оскорблял полицейских.

Миграционный отдел Пыхьяской префектуры выписал мужчине 1989 года рождения предписание покинуть Эстонию. Ему запрещен въезд в страну сроком на пять лет.

Высылки гражданин Украины дожидался в таллиннском отделении полиции Кесклинна.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: