Власти Эстонии выслали из страны буйного гражданина Украины

Сотрудники Департамента полиции и погранохраны столкнулись в субботу на границе с агрессивно ведущим себя гражданином Украины.
Как сообщила Пыхьяская префектура, 29 февраля в ходе пограничного контроля сотрудникам правоохранительных органов пришлось усмирять буйного гражданина Украины, который повел себя агрессивно в отношении представителей власти, мешал своим соотечественникам, при задержании оказал сопротивление и оскорблял полицейских.
Миграционный отдел Пыхьяской префектуры выписал мужчине 1989 года рождения предписание покинуть Эстонию. Ему запрещен въезд в страну сроком на пять лет.
Высылки гражданин Украины дожидался в таллиннском отделении полиции Кесклинна.
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