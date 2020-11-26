Владелец найденных в Таллинне денег установлен. Они предназначались на покупку кольца невесте

"Мужчина был, конечно же, очень рад, что честный человек нашел деньги и передал находку полиции, и собирается лично выразить свою благодарность за благородный поступок. Вдвое приятно то, что деньги предназначались на покупку кольца невесте и надеемся, что кого-то ждет вскоре хороший сюрприз", — рассказал старший комиссар Ида-Харьюского отделения полиции Виктор Евсюков.

Примечательно, что, как сообщает полиция, часть возвращенных денег мужчина потратил на благотворительность.

Ранее сообщалось, что 10 ноября около 17 часов в Таллинне на парковочной площадке торгового центра Ülemiste были найдены наличные. Честный человек, нашедший деньги, передал находку полиции.