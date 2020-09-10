Владелец BMW, будь начеку! До сих пор неизвестно, как воры смогли взломать и обчистить автомобили

Злоумышленники взломали ряд автомобилей, в основном в волости Харку и Виймси, и опустошили их, забрав разную электронику, например, навигационные системы, а также руль, фары и другие запчасти.

Как пишут владельцы, чьи BMW были ограблены, автомобили открыты без повреждения замков. Представитель Inchcape Motors Марилин Кеснер констатирует, что пока невозможно сказать, с помощью какого устройства воры смогли взломать автомобили.

По ее словам, ущерб, причиненный одному автомобилю, может достигать 10 000 евро и выше. Больше она ничего не смогла прокомментировать, так как сейчас волну взломов расследует полиция.

Однако она рассказала, что с 2019 года BMW использует новые пульты с датчиками движения, которые могут быть одной из мер для защиты своего автомобиля. Пульт с датчиком движения после пары минут нахождения на месте автоматически отключает подачу сигналов, а это значит, что злоумышленники не смогут перехватить сигналь от пульта для того, чтобы открыть двери автомобиля.

Подобные пульты можно использовать и с BMW более старых моделей, отметила она.

Последний раз BMW стали жертвой злоумышленников на прошлых выходных, когда были взломаны автомобили в столичном районе Нымме и деревне Раэ.

Водители! Для защиты своего автомобиля:

Храните ключи автомобиля в надежном месте, например, металлическом футляре или коробке, отделанной фольгой. Не храните ключи рядом с входной дверью или окнами.

Сообщите полиции о замеченных в вашем районе подозрительных автомобилях.

Паркуйте автомобиль в гараже или на закрытой территории.

Хорошо, когда есть работающие видеокамеры и хорошее освещение. Проверьте рабочее состояние охранной системы дома.

Не храните в автомобиле ценные вещи.

Уходя из автомобиля, проверьте, закрыты ли двери, люк на крыше, окна и багажник.

Используйте в автомобиле GPS датчик — при угоне автомобиля это увеличит шансы его найти.