Виновный в смерти пожилой женщины получил год условно

Суд рассматривал уголовное дело в порядке согласительного производства. Решение сразу вступило в законную силу, передает rus.err.ee.

Обвиняемый, находившийся за рулем автомобиля Opel, не заметил ехавшую по главной дороге машину Volkswagen и не уступил ей дорогу, что привело к столкновению.

Скорая помощь доставила в больницу 82-летнюю пассажирку Volkswagen, но спасти ее жизнь врачи не смогли.