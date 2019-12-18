Виновный в смерти пожилой женщины получил год условно
Пярнуский уездный суд на этой неделе приговорил к условному лишению свободы сроком на один год 42-летнего Калле, признав его виновным в совершении мартовского ДТП, которое привело в Рапламаа к смерти 82-летней женщины.
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