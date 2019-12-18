18.12.2019, 10:08

Виновный в смерти пожилой женщины получил год условно

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Auto veeres tehnilise rikke tõttu vastu puud, juht ja kaasreisija hüppasid autost välja
Auto veeres tehnilise rikke tõttu vastu puud, juht ja kaasreisija hüppasid autost väljaFoto: Kenno Soo

Пярнуский уездный суд на этой неделе приговорил к условному лишению свободы сроком на один год 42-летнего Калле, признав его виновным в совершении мартовского ДТП, которое привело в Рапламаа к смерти 82-летней женщины.

Суд рассматривал уголовное дело в порядке согласительного производства. Решение сразу вступило в законную силу, передает rus.err.ee.

Обвиняемый, находившийся за рулем автомобиля Opel, не заметил ехавшую по главной дороге машину Volkswagen и не уступил ей дорогу, что привело к столкновению.

Скорая помощь доставила в больницу 82-летнюю пассажирку Volkswagen, но спасти ее жизнь врачи не смогли.

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