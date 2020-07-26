26.07.2020, 20:20

Виновный в ДТП со смертельным исходом получил условный срок


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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Пярнуский уездный суд приговорил к 1 году условного лишения свободы 58-летнего Эльмара, признав его виновным в совершении ДТП в декабре 2018 года на острове Хийумаа, которое повлекло за собой смерть человека по неосторожности, пишет rus.err.

Согласно обвинительному заключению, вечером 3 декабря 2018 года, находясь за рулем грузовика с прицепом, обвиняемый не выбрал соответствующую дорожным и погодным условиям скорость движения.

В результате грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной Mitsubishi L200, которой управлял 48-летний депутат волостного собрания Хийумаа Юллар Падари. От полученных травм политик скончался на месте, у находившейся вместе с ним в машине 48-летней женщины диагностировали травмы грудной клетки.

Обвиняемый - профессиональный водитель - пошел на сделку со следствием. Ранее он не наказывался в уголовном порядке.

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