Виновный в ДТП со смертельным исходом получил условный срок

Согласно обвинительному заключению, вечером 3 декабря 2018 года, находясь за рулем грузовика с прицепом, обвиняемый не выбрал соответствующую дорожным и погодным условиям скорость движения.

В результате грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной Mitsubishi L200, которой управлял 48-летний депутат волостного собрания Хийумаа Юллар Падари. От полученных травм политик скончался на месте, у находившейся вместе с ним в машине 48-летней женщины диагностировали травмы грудной клетки.

Обвиняемый - профессиональный водитель - пошел на сделку со следствием. Ранее он не наказывался в уголовном порядке.