Виновный в ДТП со смертельным исходом получил условный срок

Пярнуский уездный суд приговорил к 1 году условного лишения свободы 58-летнего Эльмара, признав его виновным в совершении ДТП в декабре 2018 года на острове Хийумаа, которое повлекло за собой смерть человека по неосторожности, пишет rus.err.
Согласно обвинительному заключению, вечером 3 декабря 2018 года, находясь за рулем грузовика с прицепом, обвиняемый не выбрал соответствующую дорожным и погодным условиям скорость движения.
В результате грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной Mitsubishi L200, которой управлял 48-летний депутат волостного собрания Хийумаа Юллар Падари. От полученных травм политик скончался на месте, у находившейся вместе с ним в машине 48-летней женщины диагностировали травмы грудной клетки.
Обвиняемый - профессиональный водитель - пошел на сделку со следствием. Ранее он не наказывался в уголовном порядке.
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