Виновник трагической аварии на Сааремаа пошел на поправку

"Не могу подтвердить или опровергнуть эту информацию", — сказал в ответ на запрос издания прокурор Курессааре Райнер Амур.
"Могу сказать, что он по-прежнему находится в больнице", — сказал Амур, который руководит следствием по данному уголовному делу.
Полиция еще не допрашивала Рейнарта и не признала его подозреваемом в деле об аварии, в которой погибли три человека.
"Следственные действия будут проведены, как только позволит его здоровье", — сказал Амур.
Как уже сообщалось, 11 января Рейнарт пытался уйти на своем автомобиле Audi от пытавшейся его остановить полиции. Машина двигалась на скорости 138 км/ч. В ходе погони автомобиль Рейнарта врезался в Volvo.
В результате столкновения погибли находившиеся в Volvo маленький ребенок и две женщины (27 и 58 лет). Еще одну женщину (37) доставили с тяжелыми травмами в больницу.
По данным полиции, за рулем Рейнарт был в состоянии опьянения.
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