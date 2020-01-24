24.01.2020, 15:30

Виновник трагической аварии на Сааремаа пошел на поправку


Eesti Ekspress
EST
Виновник трагической аварии на Сааремаа пошел на поправку
Частный архив

Как стало известно газете Eesti Ekspress, виновник трагического ДТП на Сааремаа, в результате которого погибли три человека, — Андрес Рейнарт в связи с улучшением состояния здоровья переведен из таллиннской больницы в курессаарескую.

"Не могу подтвердить или опровергнуть эту информацию", — сказал в ответ на запрос издания прокурор Курессааре Райнер Амур.

"Могу сказать, что он по-прежнему находится в больнице", — сказал Амур, который руководит следствием по данному уголовному делу.

Полиция еще не допрашивала Рейнарта и не признала его подозреваемом в деле об аварии, в которой погибли три человека.

"Следственные действия будут проведены, как только позволит его здоровье", — сказал Амур.

Как уже сообщалось, 11 января Рейнарт пытался уйти на своем автомобиле Audi от пытавшейся его остановить полиции. Машина двигалась на скорости 138 км/ч. В ходе погони автомобиль Рейнарта врезался в Volvo.

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В результате столкновения погибли находившиеся в Volvo маленький ребенок и две женщины (27 и 58 лет). Еще одну женщину (37) доставили с тяжелыми травмами в больницу.

По данным полиции, за рулем Рейнарт был в состоянии опьянения.

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