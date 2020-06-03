Виновник трагического ДТП на Сааремаа останется за решеткой

Суд согласился с позицией прокуратуры, что есть обоснованные подозрения в том, что обвиняемый, находясь на свободе может вновь злоупотребить алкоголем и совершить новые преступления. Только арест может гарантировать его законопослушное поведение и соблюдение правопорядка, говорится в постановлении суда.

Как уже сообщалось, виновник ДТП, в результате действий которого скончались три человека, Андрес Рейнарт посредством видеомоста предстал 1 июня перед судом в ходе предварительного заседания.

11 января 34-летний Андрес Рейнарт пытался уйти на своем автомобиле Audi от пытавшейся его остановить полиции. Машина двигалась на скорости 138 км/ч. В ходе погони автомобиль Рейнарта врезался в Volvo.

В результате столкновения погибли находившиеся в Volvo маленький ребенок и две женщины (27 и 58 лет). Еще одну женщину (37) доставили с тяжелыми травмами в больницу. По данным полиции, за рулем Рейнарт был в состоянии опьянения.

"Если человек управляет автомобилем в пьяном виде, превышая при этом скорость, и становится виновником гибели нескольких человек, то это уже не ДТП, а дорожное преступление. Арест является единственной возможностью быть уверенным, что мужчина не сядет снова за руль в нетрезвом состоянии или не скроется в страхе перед наказанием", — сказал ранее прокурор Райнер Амур.

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