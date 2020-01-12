Виновник смертельной аварии на Сааремаа и ранее привлекался к ответственности за нарушение ПДД

Ранее мужчина привлекался к ответственности и даже его судили в 2012 и 2017 годах. Так, в 2012 году он был пойман за вождение в нетрезвом виде, а в 2017 за превышение скорости.

В первом случае мужчине было назначено 15 суток ареста и на полгода он был лишен водительских прав. Во втором случае суд назначил ему 5 месяцев и 27 дней ареста.

По данным Delfi, мужчина работает дальнобойщиком и воспитывает дочь.

В субботу на 128 км шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре на Сааремаа произошла тяжелая авария, в которой погибли две женщины и маленький ребенок.

Полиция получила сообщение о том, что на 128 км шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре в деревне Маса столкнулись два легковых автомобиля Volvo и Audi.

По предварительным данным, ехавший в сторону Куйвасту автомобиль Audi под управлением 34-летнего мужчины стал обгонять двигавшийся впереди и совершавший поворот налево автомобиль Volvo, в результате чего произошло столкновение и оба транспортных средства вылетели с дороги.

В результате аварии погибли находившиеся в Volvo 27-летняя женщина-водитель, 58-летняя женщина и девятимесячный ребенок. Водитель Audi и другая пассажирка Volvo (37-летняя женщина) были доставлены в больницу.

”Примерно за десять километров до места происшествия патрульные полицейские при помощи ручного радара зафиксировали, что автомобиль Audi двигался со скоростью 138 км/ч. Полицейские последовали на микроавтобусе за Audi, но потеряли его из виду. Сигнал к остановке они дать не успели”, — рассказал оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Хенри Мурумаа.

Полицейские передали информацию об автомобиле другим своим коллегам, работавшим на данном шоссе, но те ничего сделать не успели, поскольку к этому моменту водитель Audi уже совершил аварию.