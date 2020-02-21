Виновник аварии с тремя пострадавшими в Пирита извинился перед всеми

”Когда я неделю назад уезжал с работы, то даже подумать не мог, что закончу этот день в отделении экстренной медицины, будучи вырезанным спасателями из кабины автомобиля. Жизнь — непредсказуемая штука. К счастью, я остался жив, и от всей души желаю всего самого хорошо остальным пострадавшим”, — написал мужчина. Также он выразил благодарность спасателям и медицинским работникам.

Пяренсон рассказал, что в тот вечер, находясь на рулем, в какой-то момент почувствовал, что с левой рукой что-то происходит. Он решил повернуть на левую полосу и остановиться у обочины. ”Налево я повернуть успел, но…дальше ничего не помню. Потерял сознание”, — написал он и добавил, что раньше никогда в жизни не терял сознания.

”Когда я очнулся, то мной и моей машиной уже занимались спасатели и скора. Сюрр. Было трудно поверить, что все происходит в реальности. Со мной. Как? Почему?”

Мужчина пишет, что хотел бы лично принести извинения пострадавшим женщинам, но контакты ему давать никто не имеет права.

Он отмечает, что в больнице его тщательно обследовали, но причин обморока так и не нашли. Известно только, что это не инфаркт и не инсульт.