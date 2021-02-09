Виновник аварии, которая привела к смерти новорожденного ребенка, и раньше садился за руль пьяным

Так, летом 2020 года он сел пьяным за руль автомобиля.

Тогда он был наказан по части 1 § 224, которая рассматривает управление механическим транспортным средством, вездеходом или трамваем лицом, содержание алкоголя в одном грамме крови которого составляет от 0,20 до 0,49 миллиграмма или содержание алкоголя в одном литре выдыхаемого воздуха которого составляет от 0,10 до 0,24 миллиграмма. Подобное нарушение наказывается штрафом в размере до 100 штрафных единиц или лишением права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Кроме того, весной 2018 года мужчина в состоянии опьянения управлял велосипедом.

Действующих уголовных наказаний у него нет, но по факту вчерашней аварии возбуждено уголовное дело.

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