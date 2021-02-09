Виновник аварии, которая привела к смерти новорожденного ребенка, и раньше садился за руль пьяным(4)
51-летний виновник трагической аварии в Тартумаа, которая привела к смерти новорожденного ребенка, ранее уже наказывался за вождение в пьяном виде.
51-летний виновник трагической аварии в Тартумаа, которая привела к смерти новорожденного ребенка, ранее уже наказывался за вождение в пьяном виде.
Так, летом 2020 года он сел пьяным за руль автомобиля.
Тогда он был наказан по части 1 § 224, которая рассматривает управление механическим транспортным средством, вездеходом или трамваем лицом, содержание алкоголя в одном грамме крови которого составляет от 0,20 до 0,49 миллиграмма или содержание алкоголя в одном литре выдыхаемого воздуха которого составляет от 0,10 до 0,24 миллиграмма. Подобное нарушение наказывается штрафом в размере до 100 штрафных единиц или лишением права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
Кроме того, весной 2018 года мужчина в состоянии опьянения управлял велосипедом.
Действующих уголовных наказаний у него нет, но по факту вчерашней аварии возбуждено уголовное дело.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Российский космонавт заснял неизвестные объекты в космосе
Кому не грозит тяжелая форма COVID-19, рассказал вирусолог
Сок этой ягоды подавляет COVID-19 на 97 процентов
Подполковник ВС Азербайджана подорвался на мине в Матагисе