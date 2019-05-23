Виновата жара? Проблемы со здоровьем пожилых водителей стали причиной двух ДТП в Таллинне

Первый случай произошел в полдень у дома номер 52 по Палдискому шоссе, где, по предварительным данным, 70-летний мужчина из-за недомогания потерял контроль над своей машиной Škoda, отклонился на встречную полосу движения, где столкнулся со стоявшим у светофора Volvo, которым управлял 37-летний водитель.

От полученного удара Volvo откинуло назад, в результате чего произошло еще одно столкновение — со стоящей сзади Toyota Land Cruiser, за рулем которой находился 43-летний мужчина. Водителя Škoda отправили в больницу.

Аналогичная авария случилась в 12.35 на Пярнуском шоссе у дома 453E, где, по первоначальным данным, 73-летний водитель Volkswagen из-за проблем со здоровьем также выехал на встречную полосу, где врезался на островке безопасности в столб освещения. Мужчине потребовалась госпитализация.