08.04.2019, 18:59

ВИДЕО: Выехавшая на вызов полицейская машина попала на бульваре Сыпрузе в аварию


rus.delfi.ee
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В пондельник во второй половине дня в Кристийне попала в ДТП полицейская машина, выехавшая на вызов.

По словам представителя Пыхьяской префектуры, ну Сыпрузе пуйестеэ в полицейскую машину врезалась Mazda, выезжавшая с улицы Тихазе — водитель не убедился в безопасности, совершая маневр.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. На месте инцидента нарушено движение.

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