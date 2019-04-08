08.04.2019, 18:59
ВИДЕО: Выехавшая на вызов полицейская машина попала на бульваре Сыпрузе в аварию
В пондельник во второй половине дня в Кристийне попала в ДТП полицейская машина, выехавшая на вызов.
В пондельник во второй половине дня в Кристийне попала в ДТП полицейская машина, выехавшая на вызов.
По словам представителя Пыхьяской префектуры, ну Сыпрузе пуйестеэ в полицейскую машину врезалась Mazda, выезжавшая с улицы Тихазе — водитель не убедился в безопасности, совершая маневр.
К счастью, в ДТП никто не пострадал. На месте инцидента нарушено движение.
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