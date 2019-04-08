ВИДЕО: Выехавшая на вызов полицейская машина попала на бульваре Сыпрузе в аварию

По словам представителя Пыхьяской префектуры, ну Сыпрузе пуйестеэ в полицейскую машину врезалась Mazda, выезжавшая с улицы Тихазе — водитель не убедился в безопасности, совершая маневр.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. На месте инцидента нарушено движение.