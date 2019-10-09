ВИДЕО: Возможно, мужчина поджег человека. Полиция просит помощи в установлении личности подозреваемого

Полиция устанавливает личность изображенного на фото и видео человека, который мог в сентябре 2017 года ночью в Таллинне на ул. Гонcиори поджечь мужчину. Пострадавший получил ожоги, но полученные травмы не были опасны для жизни.

Основываясь на записи камер видеонаблюдения и другие собранные доказательства, было выяснено, что изображенный на видео мужчина может быть связан с преступлением.

„В рамках уголовного делопроизводства мы провели различные следственные действиям, общались со многими людьми, чтобы установить личность подозреваемого или найти людей, которые могут его знать, но установить личность до сих пор не удалось. Так как речь идет о тяжком преступлении, обращаемся за помощью общественности. Просим всех, кто узнает этого человека, либо имеет информацию, которая может помочь в установлении личности, связаться с полицией", — сказал руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес.

POLITSEI

Информацию ждем по номеру телефона службы по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры 5887 2417 или по электронной почте pohja.isikuvihje@politsei.ee. При необходимости будет обеспечена анонимность.