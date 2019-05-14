14.05.2019, 18:55

ВИДЕО | ”Вот это гангста!” Молодой водитель без прав попытался скрыться от полиции. В машине находились женщина и ребенок

 (77)
rus.delfi.ee
EST 145

В воскресенье в Раквере от полиции пытался скрыться водитель без прав.

Все началось с того, что в 13:45 полиция заметила в деревне Няпи автомобиль Mercedes-Benz. У стражей порядка имелась информация, что водитель машины может не иметь права на управление транспортным средством.

Увидев полицейский патруль, водитель прибавил газа. Погоня закончилась тем, что на улице Яама в Раквере 23-летний водитель не справился с управлением, съехал с дороги, после чего попытался убежать.

Полиция задержала беглеца. В качестве пассажиров в машине находилась 22-летняя женщина и несовершеннолетний ребенок. На оказавшемся в распоряжении Delfi видео видно, как мужчина то на какое-то время высовывает камеру в окно, то снимает полицию через заднее стекло. ”Вот это гангста!” — говорит он.


Водитель был доставлен в арестный дом. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также: