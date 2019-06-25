25.06.2019, 13:40
ВИДЕО: Вот это безумие! На шоссе Таллинн-Тарту водитель совершает сверхопасный обгон(14)
В субботу на YouTube была выложена запись видеорегистратора, на которой видно, как на шоссе Таллинн-Тарту красный микроавтобус совершает опасный обгон нескольких автомобилей и не спешит возвращаться на свою полосу, несмотря на едущую навстречу машину.
На чем «прокололся» подозреваемый в убийстве матери сын Соколова
Окрыта причина употребления Алибасовым средства для очистки труб
Погиб 15-летний хоккеист юношеской сборной Беларуси и его мать
Ушедшая в монастырь певица рассказала о гибельном пути Фриске