25.06.2019, 13:40

ВИДЕО: Вот это безумие! На шоссе Таллинн-Тарту водитель совершает сверхопасный обгон

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rus.delfi.ee
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В субботу на YouTube была выложена запись видеорегистратора, на которой видно, как на шоссе Таллинн-Тарту красный микроавтобус совершает опасный обгон нескольких автомобилей и не спешит возвращаться на свою полосу, несмотря на едущую навстречу машину.

Смотрите видео!

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