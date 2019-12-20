VIDEO | Водителю удалось на скорости 175 км/ч уйти от полиции

"Сегодня в 7.25 полицейский патруль заметил в Пайде на улице Мюнди автомобиль, который и ранее попадался стражам порядка на глаза в связи с различными нарушениями. Было решено его проверить. На улице Уус полицейские дали автомобилю Audi знак остановиться, но водитель его проигнорировал и лишь прибавил газу", - сказал сотрудник пайдеского отделения полиции Рагне Тынтс.

Полиция начала погоню. "Поначалу машина двигалась по городу Пайде, затем направилась в сторону Тюри а потом - в сторону Рапла. На шоссе Таллинн - Рапла - Тюри полиция зафиксировала скорость в 175 км/ч. Для задержания опасного "гонщика" были привлечены и дополнительные силы. Однако в районе Пийуметса Audi исчезл из поля зрения полиции, водителя до сих пор задержать не удалось. Мы выясняем личность водителя и советуем ему самому связаться с полицией", - сказал Тынтс.