ВИДЕО: Водители TLT несутся через перекресток на красный свет

Руководитель службы автобусного движения TLT Меэлис Тарту сказал Delfi, что все работники фирмы обязаны выполнять закон и следовать правилам дорожного движения. О том, насколько важно обеспечение безопасности пассажиров, говорят водителям и на курсах повышения квалификации.

”Тому, что водитель проигнорировал красный свет, нет оправдания. В таких случаях полиция наказывает нарушивших закон водителей автобусов так же, как и других водителей. Фирма попросит водителя, грубо нарушившего закон, дать разъяснения, после чего определит наказание. В худшем случае это будет увольнение”.

Он подчеркнул, что TLT учит своих водителей быть на дороге примером для других участников движения. В данном случае водитель по какой-то причине не осознал свою ответственность и выставил в плохом свете всех остальных водителей фирмы, которых насчитывается более 900.

Тарту еще раз подчеркнул неприемлемость такого поведения и принес извинения.