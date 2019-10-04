ВИДЕО: Водители TLT несутся через перекресток на красный свет

Дорожный полицейский Пыхьяской префектуры Дарви Кыдар опубликовал в Twitter видео, на котором видно, как водители Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) проезжают перекресток на красный свет.
Руководитель службы автобусного движения TLT Меэлис Тарту сказал Delfi, что все работники фирмы обязаны выполнять закон и следовать правилам дорожного движения. О том, насколько важно обеспечение безопасности пассажиров, говорят водителям и на курсах повышения квалификации.
”Тому, что водитель проигнорировал красный свет, нет оправдания. В таких случаях полиция наказывает нарушивших закон водителей автобусов так же, как и других водителей. Фирма попросит водителя, грубо нарушившего закон, дать разъяснения, после чего определит наказание. В худшем случае это будет увольнение”.
Он подчеркнул, что TLT учит своих водителей быть на дороге примером для других участников движения. В данном случае водитель по какой-то причине не осознал свою ответственность и выставил в плохом свете всех остальных водителей фирмы, которых насчитывается более 900.
Тарту еще раз подчеркнул неприемлемость такого поведения и принес извинения.
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