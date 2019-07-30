30.07.2019, 12:04
ВИДЕО: Водитель выезжал на встречку и очень странно вел машину. Полиция нашла в авто наркотики
26 июля в 17:20 полиция получила сообщение о едущем из Ныо в сторону Тарту автомобиле Ford, водитель которого то и дело выезжает на встречную полосу и совершает другие странные маневры.
Полицейский патруль задержал автомобиль. В Лыунаской префектуре подтвердили Delfi, что при обыске транспортного средства было найдено вещество, похожее на наркотическое. Оно было отправлено на экспертизу. 26-летний водитель также был проверен на наркотики.
Точные обстоятельства будут установлены в ходе следствия.
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