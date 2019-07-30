30.07.2019, 12:04

ВИДЕО: Водитель выезжал на встречку и очень странно вел машину. Полиция нашла в авто наркотики

 (8)
rus.delfi.ee
EST 3

26 июля в 17:20 полиция получила сообщение о едущем из Ныо в сторону Тарту автомобиле Ford, водитель которого то и дело выезжает на встречную полосу и совершает другие странные маневры.

Полицейский патруль задержал автомобиль. В Лыунаской префектуре подтвердили Delfi, что при обыске транспортного средства было найдено вещество, похожее на наркотическое. Оно было отправлено на экспертизу. 26-летний водитель также был проверен на наркотики.

Точные обстоятельства будут установлены в ходе следствия.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: