ВИДЕО | Водитель без прав пытался сбежать от полиции с включенной аварийной сигнализацией. Его отправили под арест на 25 дней

Управлявший Audi мужчина пытался сбежать, превышая скорость и создавая опасные ситуации на дорогах центра города, сказала Delfi пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марианне Убалехт. На видео также видно, как беглец пытается освободить себе дорогу при помощи аварийной сигнализации.

Полицейским удалось остановить автомобиль на улице Луха, где выяснилось, что у управлявшего машиной мужчины не было водительских прав и его и раньше, в 2017 году, отстраняли от управления транспортным средством за вождение без прав.

Тогда мужчине назначили денежный штраф. Сегодня на основании статей Закона о дорожном движении, которые рассматривают управление моторным транспортным средством без водительских прав и игнорирование сигнала остановить транспортное средство, суд назначил мужчине 25-дневный арест, который сразу подлежит отбытию.