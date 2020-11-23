ВИДЕО | Во Вьетнаме эстонец шлепнул соседку по ягодицам и получил штраф

36-летняя женщина вчера подала жалобу в местную полицию, в которой обвинила 44-летнего мужчину из Эстонии в том, что он шлепнул ее по ягодицам в лифте. Смотрите видео ЗДЕСЬ.

Женщина встретилась с мужчиной в лифте 11 июля около 20 часов. Они ранее были знакомы. Когда женщина выходила из лифта, мужчина шлепнул ее по ягодицам и высказал ей расистские оскорбления.

Потребовавший извинений супруг женщины также услышал оскорбления и угрозы насилием.

Жертву тогда убедили не подавать жалобу. Она верила, что назначат только небольшой штраф. В отличие от изнасилования домогательство во Вьетнаме не является уголовным преступлением. Штраф достигает от 100 000 до 300 000 донгов.

После того, как она еще несколько раз встретила мужчину в здании и начала каждый раз беспокоиться, женщина все-таки решила подать жалобу в полицию.

Мужчина извинился перед женщиной и пообещал переехать из этого здания.

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