ВИДЕО | Внимательные водители помогли задержать пьяного водителя украинского грузовика

Руководитель патрульной службы Пайдеского отделения полиции Халар Халлимяэ сказал, что кроме того, что задержанный 15 сентября примерно в 15 часов дня 33-летний гражданин Украины управлял транспортным средством в нетрезвом виде, было также обнаружено, что он манипулировал данными тахографа и находился за рулем в то время, когда должен сделать обязательный перерыв на отдых.

"В ходе ускоренного делопроизводства мужчине был назначен штраф и он был выслан из страны", – добавил Халлимяэ.

По словам Халара Халлимяэ, полиция быстро задержала опасного водителя благодаря внимательным участникам дорожного движения. "Ехавшие по этому шоссе водители заметили грузовой автомобиль, совершавший опасные маневры, и сообщили о своих подозрениях Центру тревоги. Большое спасибо этим водителям за помощь", – сказал он.

Полиция призывает всех участников дорожного движения всегда сообщать о вызывающих подозрение водителях на номер 112: "Таким образом каждый может помочь сделать дороги безопаснее. Побережем друг друга!"

В этом году по всей Эстонии полицейскими было задержано 4895 нетрезвых водителей, из них 2016 – в опьянении, вождение в котором наказывается в уголовном порядке. По состоянию на 16 сентября на наших дорогах произошло 72 ДТП с участием грузовых автомобилей, в этих ДТП погибло девять человек и пострадало 95 человек.