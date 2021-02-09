ВИДЕО | Велосипедист перевозит ребенка на санках через оживленный перекресток(1)
В редакцию RusDelfi отправили видео, которое показывает, как точно не стоит катать детей на санках.
В редакцию RusDelfi отправили видео, которое показывает, как точно не стоит катать детей на санках.
RusDelfi попросил полицию прокомментировать ситуацию. "В данном случае речь идет о безответственном и рискованном поведении со стороны взрослого велосипедиста, который перевозит таким опасным образом ребенка, что запрещено законом и подвергает опасности как самого ребенка, так и других участников движения", — отметила старший комиссар Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Марина Алексеева.
По ее словам, участвуя в движении велосипедистом, при проезде сложного перекрестка с достаточно интенсивным движением, регулируемого светофорами, велосипедист не в состоянии следить за ситуацией позади него и падение ребенка с санок может оказаться для него незаметным.
"Кроме того, в зимний период мы советуем всем пешеходам-родителям, перевозящим своих детей на санках, в целях безопасности при переходе дороги взять санки в руки, а малыша за руку и переходить дорогу пешком, не действуя из соображений удобства, а руководствуясь в первую очередь правилами безопасности: на неровной снежной поверхности ребенок может выпасть из санок во время движения, что может остаться незаметным для родителя и абсолютно неожиданным для водителя, который ожидает проезда дороги", — добавила Алексеева.
Статья 31. Общие обязанности велосипедистов, водителей легких персональных средств передвижения, мини-мопедов и мопедов
(1) Велосипедистам, водителям легких персональных средств передвижения, мини-мопедов и мопедов запрещается:
1) допускать буксировку управляемого ими транспортного средства (за исключением трехколесных и четырехколесных мопедов) при помощи животных или другого транспортного средства;
2) перевозить предметы, мешающие управлению или создающие опасность для других участников дорожного движения;
3) буксировать прицеп, не предназначенный изготовителем для буксировки велосипедом, легким персональным средством передвижения или мини-мопедом;
4) перевозить пассажира, не сидящего на предусмотренном для пассажира месте или не находящегося в соответствующем требованиям застегнутом шлеме, или если транспортное средство не предусмотрено для перевозки пассажиров.
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